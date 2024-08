Di Bartolo: “La mia famiglia tifa Palermo. I tifosi sono fondamentali”

Il portiere: "Sono arrivato in uno dei club più prestigiosi in Italia"

Francesco Di Bartolo, nuovo portiere del Palermo, si presenta. L’estremo difensore classe 2005 ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero del suo trasferimento dal Lommel, squadra belga della galassia del City Football Group: “Le mie prime emozioni sono molto positive, sono molto contento di essere arrivato in uno dei club più prestigiosi del panorama italiano”.

“Da figlio di un palermitano sono ancora più contento e onorato di poter vestire questa maglia e non vedo l’ora di poter iniziare – spiega il portiere -. Mio padre è originario di Palermo e mio nonno è di Agrigento, entrambi sono tifosissimi del Palermo. Anche mio zio, che è mancato pochi anni fa, era sempre presente al ‘Barbera’. Per me poter rappresentare la mia famiglia all’interno del Palermo calcio è un orgoglio”.

Di Bartolo, pochi giorni fa, ha subito in allenamento la frattura del quinto metatarso del piede destro: “Sono molto dispiaciuto per l’infortunio ma grazie allo staff sto lavorando per rientrare il prima possibile ed essere a disposizione della squadra e del mister. Arrivando dal Lommel ho avuto la fortuna e la possibilità di sperimentare la filosofia che c’è dietro il CFG. Sono contento di poter continuare la mia esperienza con questo grandissimo e prestigioso gruppo”.

Di Bartolo al Palermo

Di Bartolo, alcuni mesi fa, ha giocato una gara amichevole contro il Palermo con la maglia del Lommel: “Già l’anno scorso ho avuto la fortuna di incontrare da avversari quelli che poi si sono rivelati i miei nuovi compagni. Ho avuto la fortuna di parlare più nello specifico con alcuni di loro, come con Di Francesco e Segre. Questo gruppo mi dà l’idea di essere veramente unito e compatto”.

“Anche il mister mi ha fatto un’ottima impressione – ha aggiunto Di Bartolo -. Desplanches e Gomis sicuramente sono stati importanti anche per la mia scelta. Aver la fortuna di allenarmi con un portiere di esperienza e un ragazzo giovane ma di talento indiscutibile può sicuramente darmi una mano”.

“Un ricordo indelebile nella mia mente e nel mio cuore è sicuramente l’ingresso al ‘Barbera’, con una cornice di pubblico che è stata fantastica. Sarà un’emozione indescrivibile quando avrò la possibilità di essere in campo per il Palermo. Da piccolo con mio padre e mio nonno guardavamo spesso le partite dei rosanero e già dalla televisione si poteva percepire il calore e il sostegno che i tifosi davano alla squadra. È qualcosa di fondamentale per il gruppo, saranno un aiuto e un incentivo in più per fare una grande stagione”, ha concluso l’estremo difensore dei rosanero.