Palermo, ancora sfide di vertice: al “Barbera” arriva il Frosinone

Una partita dal sapore agrodolce per la squadra del capoluogo siciliano, perché l'incontro con i ciociari sarà pieno di significati

Archiviata la sfida del “Ferraris”, il Palermo entra nella settimana che precede la gara contro il Frosinone di sabato 18 febbraio. A partire dalle ore 14.00, allo stadio “Renzo Barbera”, i rosanero ospiteranno la compagine di Fabio Grosso, attuale capolista del campionato cadetto. Una partita dal sapore agrodolce per la squadra del capoluogo siciliano, perché l’incontro con i ciociari sarà pieno di significati. A partire dal ricordo ancora lucido per i sostenitori del Palermo di quella finale play-off condizionata dagli ormai noti “palloni in campo”. E questo lo hanno già dimostrato proprio i tifosi rosanero in occasione della gara d’andata: durante il match giocato al “Benito Stirpe” (terminato 1-0 per il Frosinone), al nono minuto del secondo tempo, sono arrivati in campo dal settore ospiti centinaia di palloncini gonfiabili con un chiaro riferimento a quanto accaduto nell’ultimo atto della Serie B 2017-2018.

Nell’impianto sportivo di viale del Fante, la sfida valida per la 25a giornata di Serie B metterà di fronte due delle squadre più in forma del campionato. I padroni di casa hanno interrotto la loro striscia di nove risultati utili consecutivi (5 vittorie, di cui tre di fila, e 4 pareggi) nell’ultima gara giocata contro il Genoa e terminata 2-0 in favore dei rossoblù di Alberto Gilardino. Dall’altra parte, la compagine ciociara guidata dall’ex rosa Fabio Grosso, comanda la graduatoria del campionato cadetto con ben 54 punti, con un distacco di 11 lunghezze dal secondo posto occupato proprio dal Genoa (43). Sono sei le vittorie negli ultimi sei incontri giocati dal Frosinone, squadra che non perde dal 18 dicembre, da quando ha affrontato proprio la compagine ligure all’inseguimento della vetta. Un cammino che prosegue step by step ormai da settimane, in maniera decisa e incalzante.

“BARBERA” VERSO IL PIENONE

La sfida contro il Frosinone, inoltre, sarà l’ennesima di una serie che sta mettendo davanti alla squadra si mister Corini tutte le compagini di vertice della Serie B. Dopo Bari, Reggina e Genoa, sarà la volta del club ciociaro e a seguire del Sudtirol, attualmente al quinto posto in classifica. Un filotto di incontri che il Palermo ha approcciato bene vincendo già con i Galletti e con la squadra di Pippo Inzaghi. E l’obiettivo, adesso, è quello di battere l’attuale record di presenze da parte degli spettatori rosanero allo stadio “Renzo Barbera”.

Contro la Reggina si contavano 26.164 tifosi tra le mura amiche del Palermo. Ma le premesse appena elencate di questo Palermo-Frosinone dovrebbero permettere al club rosanero di superare questa cifra per puntare verso una massiccia presenza di supporter rosanero nell’impianto sportivo di viale del Fante. E con una settimana ancora a disposizione, l’obiettivo di riempire il “Barbera” sembra essere alla portata dei sostenitori del capoluogo siciliano.