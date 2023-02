“Palermo-Frosinone gara a rischio”, limitazioni per i tifosi ciociari

Ecco le misure suggerite dall'ONMS

PALERMO – L’ONMS, ovvero l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, si è espresso in merito al match tra Palermo e Frosinone, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie B. In vista della sfida del “Barbera”, dove già da alcuni giorni va avanti la vendita dei biglietti per i tifosi di casa, l’Osservatorio suggerisce alcune misure per regolare l’affluenza dei tifosi ciociari. Ecco la nota ufficiale:

“Per l’incontro di calcio di serie B Palermo–Frosinone del 18 febbraio 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva “Frosinone Calcio”, nel limite della capienza stabiliti dalla questura di Palermo; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.