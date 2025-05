Palermo-Frosinone, Dionisi ridisegna la difesa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo si gioca tantissimo nella penultima gara di regular season di Serie B: al “Barbera” arriva un Frosinone affamato di punti salvezza. Entrambe le squadre vogliono solo vincere e a partire dalle 20.30 si daranno “battaglia” in un match ormai non banale da diversi anni. Obiettivi diversi, ma stessa urgenza di portare a casa i tre punti. Il Palermo per non perdere il treno degli spareggi promozione, il Frosinone per allontanarsi dalla zona playout della graduatoria.

La compagine guidata da Alessio Dionisi è reduce da due sconfitte di fila. Nelle ultime cinque partite, il Palermo ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte, confermando l’assenza di continuità in un campionato giocato sempre ad alti e bassi. Dopo le sconfitte contro Sudtirol e Cesena, adesso i rosanero vogliono riscattarsi davanti al proprio pubblico. I siciliani si trovano al settimo posto in classifica a quota 48 punti, inseguiti da Bari e Cesena fermi a 47.

Il Frosinone di Paolo Bianco arriva al match del “Barbera” dal pareggio per 1-1 contro il Cittadella. Sono quattro pareggi e una sconfitta i risultati dei ciociari nei cinque turni precedenti prima di oggi. Il club laziale si trova in quindicesima posizione con 40 punti in graduatoria, appena sopra la zona playout occupata per ora da Brescia e Salernitana a 39 lunghezze. Nell’incontro del girone d’andata, giocato l’8 novembre del 2024, Palermo e Frosinone non sono andate oltre l’uno a uno.

Palermo-Frosinone: le probabili formazioni

Mister Dionisi deve fare a meno di due giocatori fondamentali per la sua difesa nel 3-4-2-1. Diakité e Nikolaou andranno a sostituire Magnani e Ceccaroni, fermi ai box per alcuni problemi fisici. Sulla corsia di sinistra, in mediana, si candida per una maglia da titolare Di Francesco, mentre alle spalle di Pohjanpalo tornano dal primo minuto Brunori e Segre.

Il tecnico dei giallazzurri schiera i suoi con il 3-4-3. In difesa dovrebbero giocare dal primo minuto gli ex Palermo Fabio Lucioni e Davide Bettella. Kone e Bohinen avranno le chiavi del centrocampo, mentre Ghedjemis e Kvernadze accompagneranno Ambrosino nel terzetto offensivo.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Pierozzi, Gomes, Blin, Di Francesco; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Monterisi, Lucioni, Bettella; J. Oyono, Kone, Bohinen, Bracaglia; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze.