In fuga con la merce rubata al Forum: bloccati tre minorenni e una donna

Gli addetti alla sicurezza hanno lanciato l'allarme ai carabinieri

PALERMO – Ladri in azione al centro commerciale Forum di Brancaccio a Palermo. Nel giro di poche ore i carabinieri hanno denunciato tre minorenni e una donna. In entrambi i casi, hanno tentato la fuga con la merce poco prima rubata nei negozi.

Furti al Forum: ladri bloccati dai vigilantes

I tre giovani sono stati trovati in possesso di diversi capi d’abbigliamento, per un valore di circa duecento euro. A notare i loro movimenti sospetti è stato un addetto alla sicurezza che ha immediatamente lanciato l’allarme ai carabinieri.

I militari giunti sul posto hanno accertato il furto e la merce è stata riconsegnata ai responsabili dell’attività commerciale. Poco dopo, una donna è stata sorpresa dal vigilante con vestiti e accessori rubati in un altro negozio di abbigliamento: stava cercando di abbandonare il centro commerciale. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri.

Il furto al Conca d’Oro

Ma non solo furti al Forum. Poche settimane fa un episodio simile si è verificato al Conca d’Oro. In questo caso il ladro stava per fuggire con la sua bici elettrica. Un palermitano di 49 anni è stato sorpreso nell’area di parcheggio: aveva prelevato decine di prodotti dal supermercato Conad. Alla vista dei carabinieri è andato su tutte le furie, aggredendoli e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Per lui è scattato l’arresto.