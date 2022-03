Palermo, furti nei negozi in centro: caccia a una donna

La donna si finge cliente e negli ultimi dieci giorni avrebbe commesso vari furti

PALERMO – Indagini della polizia di Stato su una donna che ha messo a segno diversi furti nei negozi del centro di Palermo. Dopo l’arresto della “ladra di cellulari” un’altra giovane sta creando problemi ai commercianti che si trovano via Ruggero Settimo, nell’isola pedonale compresa fra i teatri Politeama e Massimo. Tezenis, Alcott, H&M, Ovs, Parfois e la libreria Feltrinelli, ma la lista potrebbe essere più lunga.

La donna si finge cliente e negli ultimi dieci giorni avrebbe commesso vari furti. I commercianti hanno presentato diverse denunce. In una sola giornata avrebbe rubato nella libreria di via Cavour e in un negozio di intimo.