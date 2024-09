Palermo, furti in due ristoranti e un lido: bottino da migliaia di euro

Tre distinti colpi nelle ultime ore

PALERMO – Tre colpi in sequenza uno dopo l’altro. Nel mirino dei balordi di turno, il bar di un lido e due ristoranti. Le forze dell’ordine indagano in queste ore per tentare di risalire agli autori dei tre distinti colpi.

Il bar del lido

A Trabia, tre uomini a volto coperto sono riusciti ad entrare nel bar del lido Vetrana e hanno portato via alcune migliaia di euro che si trovavano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese. Ventiquattrore prima tre uomini, anche in questo caso a volto coperto, avevano tentato un furto nel lido Marea Beach sempre a Trabia, ma dopo avere notato l’impianto di videosorveglianza erano fuggiti via.

Furto in via Principe di Villafranca

I ladri hanno messo a segno un furto nel ristorante a Palermo. Hanno divelto la saracinesca del locale Sapurito in via Principe di Villafranca. Sono stati portati via alcuni prodotti e il registratore cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Colpo in via Alloro

Furto in un ristorante a Palermo. I ladri si sono introdotti nei locali della Salumeria Alcolica di via Alloro, nel centro storico, portando via il registratore di cassa. Magro il bottino ma il danno – fra saracinesca, impianto elettrico compromesso e registratore di cassa . è notevole. Le indagini sono condotte dalla polizia.