Ladri scatenati in centro a Palermo: furti da "Passami ù coppu" e in un negozio

I colpi da "Passami ù coppu" in via Maqueda e in via Napoli

PALERMO – Ladri in azione nella notte nel centro storico della città. A finire nel mirino due attività commerciali in via Maqueda e via Napoli, da cui sono stati portati via i soldi dell’incasso. Nel primo caso è stato preso di mira il locale di street food dello chef Natale Giunta “Passami ù coppu”, che si trova all’altezza di via Venezia.

I malviventi hanno scardinato la saracinesca e hanno fatto irruzione nel locale, portando via il registratore di cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato il furto, il bottino è ancora da quantificare. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire a chi è entrato in azione.

Scia di furti con spaccata

Un altro furto è stato poi messo a segno in un negozio di alimentari che si trova a pochi metri, in via Napoli. Anche in questa circostanza i ladri hanno scardinato la saracinesca e dopo avere passato al setaccio il locale si sono impossessati di soldi in contanti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Episodi che allungano la lista di colpi, spesso con spaccata, che negli ultimi mesi si sono verificati in via Maqueda e dintorni. Nelle scorse settimane nel mirinosono finiti negozi di abbiagliamento, alimentari e anche una bigiotteria.

Il furto in un Caf

Due giorni fa un gambiano è invece stato arrestato dalla polizia per il furto all’interno di un Caf proprio nel centro storico. E’ stato colto in flagrante dopo essere entrato nel locale. All’arrivo degli agenti di polizia i complici si sono dati alla fuga, il 42enne è rimasto invece bloccato all’interno del centro assistenza fiscale e gli agenti l’hanno bloccato.