Nel mirino anche un negozio cinese

PALERMO – Non si fermano i furti con spaccata in città: nel giro di poche ore i malviventi sono entrati in azione in periferia e in pieno centro, provocando gravi danni alle attività commerciali prese di mira.

Nel mirino due tabaccherie

Il primo colpo in via Castellana, a Borgo Nuovo, dove i ladri hanno tranciato il lucchetto di una tabaccheria con un flex. Hanno poi manomesso la saracinesca, ma è scattato l’allarme e il loro piano è andato in fumo. Si sono infatti dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Poco dopo è stata la volta di un’altra tabaccheria, in questo caso in via Galileo Galilei, dove i ladri hanno spaccato la vetrina, probabilmente utilizzando una spranga. Sono entrati nel locale e l’hanno passato al setaccio, ma anche in questo caso non hanno portato via nulla: alcuni residenti della zona hanno infatti contattato il 112 e i malviventi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri, che sul posto hanno accertato il danneggiamento.

Danni a un negozio cinese

Il terzo assalto è avvenuto in via Catania, ai danni di un negozio gestito da un cittadino cinese. Chi è entrato in azione ha forzato la saracinesca dell’attività commerciale e ha poi spaccato la vetrina. Una volta all’interno, i ladri si sono diretti verso il registratore di cassa e si sono impossessati dei soldi. Magro il bottino, di circa ottanta euro.

Ladri in azione in un bar

Ma non finisce qui, perché nella notte è finito nel mirino anche il bar-pasticceria “Amari ventitrè”, che si trova a pochi metri dall’ingresso del porto. Qui è stata forzata la porta d’ingresso a vetri, i malviventi sono riusciti a entrare nel locale, ma non avrebbero portato via nulla. I titolari hanno lanciato l’allarme ai carabinieri che sul posto hanno effettuato i rilievi per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.

Scia di colpi in via Amari

La via Emerico Amari, strada pedonale tra il Politeama e il porto, frequentata soprattutto dai turisti, è tra le più bersagliate da furti e spaccate. Soltanto pochi giorni è stata sfondata la vetrina di una gelateria da cui è stata portata via la cassa automatica con tremila euro.