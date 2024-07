Rubato un gruppo elettrogeno e una motosega

PALERMO – Furto nella sede dell’organizzazione per la protezione civile Le Ali di Palermo. I ladri sono entrati nel bene confiscato e affidato all’associazione e hanno portato via un gruppo elettrogeno e una motosega della protezione civile in comodato d’uso ai volontari impegnati in tante attività comprese anche quello dello spegnimento degli incendi e al contrasto alla povertà con l’assistenza a uomini e donne senza fissa dimora. Le indagini sono condotte dai carabinieri.