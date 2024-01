Palermo, furto all’ufficio dello Stato Civile: arrestato un 37enne

L'operazione dei carabinieri del nucleo radiomobile dopo una segnalazione al 112

PALERMO – I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato colto in flagrante all’interno dell’ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo dopo una segnalazione di un cittadino al 112. Dopo aver danneggiato una serranda e infranto una finestra al piano terra, il 37enne si è introdotto all’interno dell’edificio rovistando e asportando vari oggetti dalle scrivanie.

I carabinieri intervenuti tempestivamente, hanno bloccato il ladro che avrebbe tentato invano di nascondersi sotto una scrivania. La stessa persona nella stessa mattinata, era stata identificata e denunciata in stato di libertà, per un altro furto aggravato poiché, dopo aver rotto il vetro di un SUV, aveva portato via dall’abitacolo diversi pacchi di sigari. Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.