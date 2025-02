I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza

PALERMO – Furto in un B&B in via Roma a Palermo: i ladri hanno fatto irruzione nella struttura portando via i bagagli dei turisti e i portafogli. Durante il colpo hanno portato via anche le chiavi di altre strutture ricettive.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.