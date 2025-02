Palermo, furto di energia elettrica in friggitoria: arrestato il titolare

L'operazione della polizia affiancata dal personale Enel

VIA ORETO

PALERMO – La polizia ha arrestato un palermitano di 71 anni per di furto aggravato di energia elettrica. Aveva manomesso il contatore per alimentare illegalmente il suo esercizio commerciale, una friggitoria nella zona di via Oreto.

Il personale dell’Enel, ha eseguito i controlli e ha accertato che un contatore “dismesso”, (quello su cui armeggiava il titolare dell’esercizio commerciale) era stato manomesso e sulla morsettiera vi erano collegati i cavi dell’allaccio abusivo. Questo alimentava totalmente l’attività commerciale. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che all’interno dell’attività era presente un secondo contatore regolarmente funzionante che, al momento del controllo aveva la leva interruttore su Off, per cui non erogava energia.

È in corso di accertamento una stima del danno economico patito dall’azienda elettrica.