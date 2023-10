Palermo, furto di pc e telecamere digitali a Palazzo Belvedere

I ladri sono entrati nell'edificio da via Bosco che costeggia palazzo Comitini sede dell'ex Provincia

PALERMO – Furto nel palazzo Belvedere a Palermo. I ladri sono entrati nell’edificio da via Bosco che costeggia palazzo Comitini sede della città metropolitana e hanno portato via alcuni computer e telecamere digitali. Il palazzo era stato scelto per accogliere il consiglio comunale di Palermo sfrattato da palazzo dell’Aquile per i lavori di ristrutturazione.

Utilizzo che ancora non si è definito visto che i consigli comunali si svolgono nella vicina sala Martorana nel palazzo dell’ex Provincia. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri dopo la denuncia presentata dal direttore della città metropolitana.