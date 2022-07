Palermo, furto di rame alla cabina elettrica: Sperone al buio

Le squadre di tecnici al lavoro per ripristinare il servizio di illuminazione pubblica

PALERMO – É in corso da stamattina un intervento degli operatori di Amg Energia per il ripristino della cabina di pubblica illuminazione “Sperone 1”. La cabina, che alimenta gli impianti della zona compresa fra via Messina Marine, via XXVII Maggio, via Di Vittorio, via Sperone, è rimasta disattiva ieri sera a causa di un furto di componenti di rame che ne ha impedito il regolare funzionamento.

La scoperta è stata fatta dagli operatori della società nel corso delle ricognizioni di routine. Le porte della cabina sono state trovate forzate ed il lucchetto di chiusura danneggiato: sono stati rubati alcuni componenti di rame ma una quantificazione più precisa del danno è in corso. Amg Energia presenterà denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Non è la prima volta che la struttura viene presa di mira e danneggiata: un altro furto di rame era stato compiuto nel mese di marzo.

“Si tratta di azioni criminose che rappresentano un pesante costo per la società ma che si traducono soprattutto in un forte disagio per i cittadini – sottolinea il vicepresidente di Amg Energia Domenico Macchiarella – Siamo al lavoro per il tempestivo ripristino degli impianti e ancora una volta invitiamo tutti alla collaborazione, a segnalare movimenti o situazioni sospette alle forze dell’ordine o al numero verde di Amg Energia 800661199”.