Furto con s(c)asso tra ottica e bar: un uomo bloccato dagli agenti

PALERMO – Ha cercato di danneggiare con un masso la vetrina dell’ottica Lipari in via XX Settembre a Palermo. Un tentativo vano. Il vetro ha resistito ai colpi inferti. Poco dopo si sarebbe spostato al cinema Rouge et Noir in piazza Verdi. Qui è riuscito a sfondare la vetrina e portare via diverse bottiglie di liquore dal bar del cinema.

Gli agenti di polizia chiamati dai titolari hanno iniziato le ricerche e il giovane palermitano è stato bloccato non distante dalla sala cinematografica e portato in commissariato. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza avrebbero ripreso i due colpi.