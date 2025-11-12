Palermo, maxi furto al supermercato Conad: ladri in fuga con 40 mila euro

La banda del buco ha ripulito la cassaforte

PALERMO – Maxi colpo della banda del buco in via dell’Orsa Minore a Palermo. I ladri hanno rubato quarantamila euro dalla cassaforte del supermercato Conad. Ad accorgersi del colpo sono stati i dipendenti al momento dell’apertura dell’attività commerciale.

In base a quanto è stato ricostruito finora, i malviventi sono entrati in aizone nella notte e hanno praticato un foro sul tetto del supermercato, riuscendo a introdursi nel locale. A quel punto hanno passato al setaccio il supermercato, raggiungendo la cassaforte, che è stata ‘ripulita’.

La fuga e le indagini

Al suo interno si trovavano i soldi dell’incasso degli ultimi giorni. I ladri sono poco dopo fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato il responsabile del punto vendita e i dipendenti.

Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, dalle quali potrebbero emergere importanti elementi per risalire agli autori del colpo. La Scientifica ha effettuato i rilievi, le indagini sono in corso.