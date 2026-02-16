Palermo, furto nella sede dell’Ast: portati via i soldi della cassa

Indagano i carabinieri. Il presidente: fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine

PALERMO – Furto nella sede dell’Ast (Azienda siciliana trasporti) in via Ugo La Malfa, a Palermo, dove i ladri hanno prima cercato di scassinare le macchinette che distribuiscono merendine e bibite e poi hanno passato al setaccio gli uffici, trovando i soldi della cassa.

Il bottino è da quantificare, ma sarebbe ingente. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

“In merito al furto avvenuto presso la sede dell’Ast di Palermo, esprimiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, con le quali stiamo collaborando fin dalle prime ore per chiarire ogni aspetto della vicenda”. A dichiaralo è il presidente dell’Ast, Luigi Genovese, che prosegue: “L’azienda ha immediatamente attivato tutte le verifiche interne e messo a disposizione degli investigatori ogni informazione ed elemento utile, comprese le immagini del sistema di videosorveglianza”.