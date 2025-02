Furto alla scuola Montalcini di Borgo Nuovo: è la terza volta

Ladri in azione in largo Camastra

PALERMO – Nuovo assalto notturno al plesso scolastico Rita Levi Montalcini di largo Camastra. I ladri sono entrati in azione per la terza volta nel giro di pochi giorni nei locali che si trovano a Borgo Nuovo e hanno portato via materiale di cancelleria, un fornetto elettrico, rotoloni di carta e una cassa bluetooth.

L’allarme

Ad accorgersi del furto è stato il personale scolastico al momento dell’apertura del plesso. Sono quindi stati contattati i carabinieri che sul posto hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire agli autori del raid.

Altri due colpi i primi di febbraio

I primi di febbraio gli altri due colpi. Nel primo caso è stata rubata una lavagna digitale, successivamente i ladri si sono invece impossessati di materiale didattico per un valore di seimila euro. Anche stavolta lavagne digitali di ultima generazione, ma anche casse e monitor, acquistati con i fondi del Pnrr.

In quella occasione, i malviventi hanno passato al setaccio il primo piano della struttura dopo avere spostato le telecamere, trovate mentre inquadravano la direzione opposta all’area in cui sono entrati in azione.

Il raid in viale Amedeo d’Aosta

A gennaio un altro istituto è stato preso di mira, il Nazario Sauro e Franchetti in viale Amedeo d’Aosta. I vandali sono entrati nella struttura attraverso una porta e dopo aver divelto una grata in ferro, posto a protezione di una finestra, hanno messo a soqquadro tutte le aule danneggiando gli arredi.