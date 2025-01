La sorpresa al rientro dalle vacanze natalizie

PALERMO – Vandali in azione e danneggiamento nell’istituto comprensivo Nazario Sauro e Franchetti in viale Amedeo d’Aosta, a Palermo. Nel corso delle vacanze di Natale qualcuno si è introdotto nell’istituto attraverso una porta e dopo aver divelto una grata in ferro, posto a protezione di una finestra.

Secondo quanto denunciato dai dipendenti dell’istituto scolastico ai carabinieri non ci sarebbero stati furti di materiale ma solo danni.