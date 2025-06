Nuovo assalto con spaccata: colpo in una farmacia a Borgo Nuovo

Sfondato l'ingresso con un'auto rubata

PALERMO – La banda della spaccata ancora una volta in azione a Palermo. A finire nel mirino una farmacia in via Tindari, nel quartiere Borgo Nuovo, dove i ladri hanno sfondato l’ingresso con un’auto rubata.

La macchina è stata lanciata a forte velocità contro la saracinesca e la vetrata, poi i malviventi si sono introdotti nell’attività commerciale e si sono impossessati di un registratore di cassa di ultima generazione, dove erano custoditi soldi in contanti.

Danni per 20 mila euro

Poi si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto il mezzo utilizzato come ariete. I carabinieri giunti sul posto hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’ennesimo colpo in città: i danni ammontano a più di ventimila euro.

Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che potrebbero avere ripreso i ladri in azione. Nelle scorse settimane un’altra zona della periferia palermitana è stata bersagliata da una serie di furti messi in atto con le stesse modalità.

Escalation di colpi

Al Cep, infatti, sono stati presi di mira un negozio di ottica, una farmacia e un supermercato nel giro di pochi giorni. Episodi che continuano a fare crescere l’allarme e la preoccupazione dei commercianti che hanno più volte chiesto maggiori controlli. In due casi, le auto usate per sfondare i negozi sono state ritrovate rubate. Erano tra i mezzi ultimamente rubati nel capoluogo siciliano, dove si registra una escalation di furti di auto.