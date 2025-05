Nuovo assalto della banda della spaccata al Cep: colpo in una farmacia

Si tratta dell'ennesimo furto nel quartiere

PALERMO – Non si fermano i furti nella zona del Cep a Palermo. Dopo il colpo al supermercato “Paghi Poco” di via Brunelleschi e in un’ottica di via Pietro Scaglione, è la volta di una farmacia. I ladri sono entrati in azione all’alba in via Besio.

In base a quanto hanno ricostruito i carabinieri, che nel frattempo hanno visionato le immagini delle telecamere, cinque uomini incappucciati e con mascherine per coprire il volto, hanno divelto e sfondato la vetrata. Hanno così creato un varco per fare irruzione nel locale e l’hanno passato al setaccio. Erano le 5 del mattino.

Rubati soldi in contanti

I malviventi si sono impossessati di duecento euro che erano custoditi nel registratore di cassa e di altri tremila euro conservati un un’altra stanza. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i militari che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. I danni complessivi sono ancora da quantificare.

La paura dei commercianti

Si tratta dell’ennesimo caso a Palermo e del terzo, in pochi giorni, nel quartiere dove cresce, dunque, l’allarme sicurezza. I commercianti hanno manifestato tutta la loro preoccupazione nei giorni scorsi: “Servono più controlli – come possiamo lavorare tranquillamente o dormire la notte se episodi del genere continuano a ripetersi? Ormai sembra un fenomeno incontrollabile. Chiediamo aiuto”.