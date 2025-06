Scia di furti d’auto a Palermo: usate per le spaccate, bruciate o smembrate

La classifica dei modelli più rubati. E' la seconda città più colpita

PALERMO – Dal centro storico alla periferia: non c’è zona in cui le auto dei palermitani siano al sicuro. L’impennata di furti registrata nel capoluogo siciliano non fa dormire sonno tranquilli agli automobilisti, soprattutto ai proprietari di Fiat Panda e Fiat Cinquecento, in assoluto le più “gettonate” dai ladri. L’ultimo dossier di LoJack – la società internazionale in prima linea nella lotta contro la criminalità

organizzata legata ai furti delle auto – parla di un aumento del sei per cento in tutta Italia e colloca la Sicilia al terzo posto tra le cinque regioni più colpite nell’ultimo anno.

Che fine fanno i mezzi rubati

Nell’isola, infatti, i furti d’auto denunciati sono stati complessivamente 19.622, ma secondo la statistica, almeno il cinquanta per cento dei mezzi viene ritrovato. “Un business che vede in prima fila organizzazioni criminali nazionali e internazionali – spiegano – sempre più interessate a gestire traffici illeciti di veicoli o delle loro componenti. Le principali mete della refurtiva, rapidamente disassemblata di solito nelle 24 ore successive al furto, restano le aree balcaniche dell’Est Europa oppure il Nord Africa e il Medio Oriente”.

A Palermo e in provincia, dove si assiste a un’escalation delle “spaccate”, molte auto rubate vengono inoltre utilizzate per sfondare le attività commerciali. Basti pensare che negli ultimi mesi almeno dieci veicoli rubati sono stati usati come ariete.

Veicoli rubati usati come ariete

Tra i più recenti, quello ai danni di un centro scommesse a Terrasini: i ladri hanno lanciato un’auto a fortissima velocità contro l’ingresso, in via Libertà, distruggendo vetrate, infissi e arredi. Il furto della macchina, un’Alfa Romeo Giulietta, era stato denunciato dal proprietario pochi giorni prima dalla zona di Baida a Palermo.

E ancora, il furto con spaccata ai danni di un’altra agenzia di scommesse in via Oreto: i ladri sono entrati in azione sfondando la vetrata con una Fiat Panda. Una Punto rubata è invece stata usata dai malviventi che l’hanno lanciata contro un chiosco a Termini Imerese. Pochi giorni fa, una Lancia Ypsilon gravemente danneggiata, è stata ritrovata dai carabinieri a poca distanza da un supermermercato di via Brunelleschi, dove era stato messo a segno l’ennesimo colpo.

Usate per le spaccate e poi incendiate

E dopo gli assalti, non è raro il ritrovamento dell’auto incendiata, proprio come è successo al Cep, dove è stata svaligiato un negozio di ottica. Tra i casi più eclatanti, il colpo alle Poste di via Empedocle Restivo: in questo caso i ladri hanno sfondato la vetrata con una Fiat Tipo, poi sono scappati con un bottino da centomila euro.

E un mese fa, dopo avere colpito in un tabacchi che anche in questo caso si trova al Cep, i malviventi hanno ancora una volta dato l’auto alle fiamme. Si trattava di una Fiat Cinquecento, poi ritrovata in via Paladini. D’altronde, come è emerso dal Repertorio statistico del Comune, Palermo è la seconda città d’Italia in cui vengono rubate più auto, dietro Catania.

Le auto più rubate

Ma quali sono i modelli che fanno più gola ai ladri? Sempre secondo i dati elaborati da LoJack, si registra il primato assoluto della Panda, con un’auto rubata su cinque, seguita dalla Cinquecento, dalla Lancia Ypsilon e dalla Fiat Punto.

Nell’ultimo anno si registra il “sorpasso” della Alfa Romeo Giulietta, che approda al quinto posto a scapito della Fiat Cinquecento 500 L. Chiudono la top ten delle auto più rubate, la Smart Fortwo, la Citroen C3, la Volkswagen Golf e la new entry Ford Fiesta.

Tra i suv-crossover, i ladri puntano soprattuto la Jeep Renegade, la Fiat Cinquecento X e la Range Rover Evoque. Chiudono questa classifica la Jeep Compass e la Peugeot 3008. Rispetto alle auto, i suv registrano una percentuale media di recupero più bassa.