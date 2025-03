Nuova spaccata in centro a Palermo: il colpo in un minimarket

I ladri hanno portato via la cassa

PALERMO – Ennesimo furto con spaccata nel centro storico di Palermo. Stavolta è stato preso di mira un minimarket in via Discesa dei Giudici, tra la via Roma e via Maqueda. Nel locale, gestito da due cittadini bengalesi, i ladri sono entrati in azione nella notte.

Hanno sfondato la porta a vetri all’ingresso, poi hanno passato al setaccio il negozio e si sono impossessati del cassetto del registratore di cassa, dove si trovavano circa cinquecento euro. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

L’incubo dei commercianti

Un modus operandi sempre più diffuso sia in città che in provincia, che fa registrare una impennata preoccupante di colpi ai danni dei commercianti. “Non dormiamo più la notte”, hanno raccontato a LiveSicilia dopo i nuovi attacchi.

Tra i più recenti, quelli a un caffè letterario in via Wagner, a un bar all’interno della stazione di servizio all’ingresso della Palermo-Sciacca e a una tabaccheria di Montelepre. Pochi giorni fa nel mirino è finito anche il centro Wind di via Ausonia, dove i malviventi hannos fondato l’ingresso utilizzando un’auto come ariete.

Il centro storico è il più bersagliato

Il centro storico continua però a essere il più bersagliato. “La sicurezza dei cittadini è in attesa come nella sanità – ha detto Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione -. Sono aumentati quelli che chiedono legalità attraverso esposti e denunce, ma purtroppo le risorse umane del settore continuano a diminuire per pensionamenti e i numeri restano insufficienti”.