Furto con spaccata da “Porta Carbone”: il colpo in via Maqueda

I titolari: "Siamo stanchi. Il centro dovrebbe essere fiore all'occhiello della città"

PALERMO – Ennesimo furto con spaccata a Palermo. I ladri hanno colpito in pieno centro, sfondando la vetrata all’ingresso di “Porta Carbone”, in via Maqueda. È successo nella notte, quando due uomini sono entrati in azione nel locale di street food già molto conosciuto in città per lo storico punto vendita alla Cala.

L’allarme e le indagini

Una volta entrati, i due si sono impossessati di pochi soldi in contanti contenuti nel registratore di cassa e di alcune bottiglie di alcolici, poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno avviato le indagini. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che hanno ripreso i ladri mentre danneggiavano il locale.

I titolari: “Siamo stanchi”

Amarissimo il commento dei titolari: “Palermo è bella, a Palermo c’è tutto, ma c’è anche questo. Quando finirà? Siamo stanchi dei danni causati dai pochi che rovinano l’entusiasmo di fare impresa e investire, specialmente al centro, che dovrebbe essere tutelato e dovrebbe essere il fiore all’occhiello di questa bellissima città. Speriamo in un futuro migliore”.

L’escalation di colpi

Rabbia e preoccupazione, però, continuano a crescere. L’escalation di colpi messi a segno da un capo all’altro della città accende ancora una volta i riflettori sull’allarme sicurezza e negli scorsi giorni è arrivato l’s.o.s dai commercianti del Cep, uno dei quartieri più bersagliati dai furti con spaccata negli ultimi mesi.