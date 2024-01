Palermo, gazebo per la sicurezza: raccolta firme per il centro storico

Iniziativa in corso Tukory

PALERMO – Si chiama “gazebo per la sicurezza” ed è l’iniziativa in programma il 21 gennaio a Palermo. Dalle 9:00 alle 13:00 i cittadini potranno partecipare alla raccolta firme per rendere più vivibile il centro storico. L’appuntamento è davanti alla chiesa Sant’Antonino di Padova in corso Tukory 2.

“Dopo la fiaccolata del mese scorso – spiega il vice presidente della circoscrizione Antonio Nicolao – abbiamo raccolto una serie di proposte da girare al prefetto, al questore e al sindaco. L’assemblea del comitato spontaneo ‘Uniti’ per il quartiere ha deciso di organizzare una raccolta firme. L’iniziativa già autorizzata dalla questura sarà coadiuvata da Maria Teresa Macchiarella, Rosalia Spinnato, Ferdinando Caruso e Rino Meli, Maria Badami e Simone Composto”.