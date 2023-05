Palermo, il giallo della droga e il libro mastro: deposito della mafia

Il ritrovamento nel sottotetto di una palazzina nel rione Zisa

PALERMO – Di chi era la droga trovata in via Cipressi dentro due sacchi? La domanda tiene banco fra gli investigatori. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno trovato 6 chili e mezzo di cocaina e 6 chili di hashish nel sottotetto di un palazzo alla Zisa. Hanno trovato pure dei biglietti con nomi e cifre. Appunti che hanno tutti i requisiti per essere considerati un libro mastro. Il lavoro di decifrazione è appena iniziato.

Vi sono arrivati dopo avere fermato un ex Pip incensurato che il giudice per le indagini preliminari Giuliano Castiglia ha deciso di rimettere in libertà. L’arresto non è stato convalidato per “carenza dei gravi indizi di colpevolezza”. È passata la linea difensiva dell’avvocato Valentina Aronica.

L’uomo, che ha 64 anni, è stato bloccato per strada e i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Poi si sono concentrati sul locale dove ci sono i recipienti dell’acqua. La droga era nascosta dentro due sacchi. Nel corso dell’interrogatorio l’uomo, che ha alcune parentele note alle cronache giudiziarie, ha spiegato, in lacrime, che è in possesso della chiave così come tutti gli altri condomini, ma lui nulla avrebbe a che fare con gli stupefacenti.

Gli investigatori sono certi di avere scoperto un deposito della droga a disposizione della famiglia mafiosa di Palermo centro, mandamento di Porta Nuova. Gli stupefacenti sequestrati avrebbero alimentato le piazze dello spaccio, sempre attive nonostante gli arresti.

In via Cipressi abitava Giuseppe Incontrera, boss emergente ammazzato l’estate scorsa in una strada del quartiere. Era sceso da casa il giorno che fu crivellato di colpi. Un omicidio, secondo l’accusa, premeditato ma nn di mafia.