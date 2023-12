Palermo, giocattoli smarriti in aeroporto? Gesap li restituisce

I bimbi potranno reclamarli entro il 15 gennaio 2024

PALERMO – Un’iniziativa per aiutare i bambini che hanno smarrito giocattoli in aeroporto. È l’obiettivo della ‘Come back and pick me up’, la campagna promossa da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto ‘Falcone Borsellino’ di Palermo.

Per promuovere l’iniziativa, Gesap ha pubblicato un video in cui mostra alcuni dei giocatori dispersi – e non reclamati – scorrere sul nastro bagagli (QUI il link).

Un’idea presa da un aeroporto scozzese

L’iniziativa si ispira a quella di un aeroporto scozzese, come spiega il presidente di Gesap Salvatore Burrafato: “Abbiamo voluto dare continuità all’iniziativa perché sappiamo quanto sia importante per i bambini ritrovare un giocattolo – afferma -. Ci renderebbe davvero felici poter riconsegnare anche un solo giocattolo e speriamo che qualcuno dei bambini lo riconosca e lo reclami”.

Come reclamare i giocattoli

I giocattoli potranno essere richiesti entro il 15 gennaio del 2024. Le famiglie, per reclamarli, dovranno contattare l’ufficio oggetti smarriti – area Terminal – della Gesap (oggettismarriti@gesap.it). I giocattoli che non verranno consegnati saranno donati a un’associazione non profit che si occupa di bambini.