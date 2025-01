Tre giovani picchiati e rapinati all’Arenella: caccia a due uomini

Bloccati in auto in via Stefano Stabile

PALERMO – Erano a bordo di un’auto quando sono stati bloccati e costretti a consegnare soldi e cellulari. Nel mirino di due uomini vestiti di scuro è finito un gruppo di ragazzi di 22, 21 e 23 anni che si trovava in via Stefano Stabile, dalle parti dell’Arenella. I rapinatori hanno fatto intendere di essere armati, li hanno picchiati e hanno poi intimato ai giovani di consegnare tutto ciò che avevano.

La fuga e l’allarme

Dopo si sono dati alla fuga e hanno fatto perdere le proprie tracce. Quando le vittime hanno lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i due malviventi e i sanitari del 118. I ragazzi hanno infatti riportato diverse ferite.

La rapina al turista

Si tratta dell’ennesimo colpo in città. La scorsa settimana ad avere la peggio è stato un turista australiano. Un 52enne è infatti stato aggredito in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico. E’ stato circondato da un gruppo di ragazzini che lo hanno ferito al volto e gli hanno strappato lo smartphone. I rapinatori avrebbero cercato anche di prendergli il portafogli ma non ci sarebbero riusciti. Poi sono fuggiti tra i vicoli del centro storico.

Colpito con una spranga

Pochi giorni prima è stato preso di mira un uomo in via Roma, all’altezza delle Poste centrali. Si è trovato a tu per tu con un giovane armato di spranga. Di fronte alla reazione della vittima, il malvivente l’ha colpito e ferito. E’ stato necessario il trasporto al pronto soccorso del Policlinico.