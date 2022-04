Palermo, Giusto Catania: “A destra è tutti contro tutti, la sinistra acceleri”

Per l'esponente di Sinistra civica ecologista si deve fare presto su liste e programma

PALERMO – “La destra è in balia di imbarazzanti bramosie di potere: ‘il tutti contro tutti’ di queste ore è emblematico del fatto che non c’è alcun interesse per la città. Pensano di utilizzare Palermo come merce di scambio per definire gli assetti della Regione o la spartizione delle poltrone per il Parlamento nazionale. Non sprechiamo questo vantaggio: faccio appello al candidato sindaco Franco Miceli al fine di definire nel più breve tempo possibile il programma, le liste, la squadra di governo e i candidati alla presidenza delle circoscrizioni”. Lo dice Giusto Catania, assessore al Comune di Palermo ed esponente di Sinistra Civica Ecologista.

“Abbiamo la necessità di produrre una accelerazione al fine di dimostrare che, contrariamente alla frammentazione della destra, la nostra coalizione è unita ed ha convincente idea di governo per il futuro di Palermo”, aggiunge.