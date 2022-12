Gli auguri Lagalla: “Speriamo in un anno ricco di soddisfazioni”

“Palermo ha ancora tante difficoltà davanti, alcune abbiamo iniziate a superarle. Natale e la fine dell'anno ci porteranno un bilancio finalmente ricostruito“

PALERMO – Si avvicina il primo Natale da sindaco di Palermo per Roberto Lagalla, che guida la città dallo scorso giugno.

Il primo cittadino ha voluto rivolgere gli auguri alla città intera con un video: “Per Natale si rivolgono a tutti gli amici più sinceri, più calorosi, più sentiti per loro e le loro famiglie – dichiara Lagalla -. Mi rivolgo a voi, cittadine e cittadini di questa città per esprimere un augurio, quello che possiate tutti passare un Natale sereno in vista di un anno che possa essere migliore di quello che ci lascia“.

“Da sei mesi si è insediata la nuova amministrazione comunale – ricorda il sindaco – abbiamo cercato di parlare a tutti il linguaggio della verità, ma cercano di operare con determinazione e volontà. Questo è quello che abbiamo fatto pensando di contribuire alla crescita del bene comune e a una nuova relazione tra le persone e tra le persone e l’amministrazione. Palermo ha ancora tante difficoltà davanti, alcune abbiamo iniziate a superarle; Natale e la fine dell’anno ci porteranno un bilancio finalmente ricostruito. Cominciamo a vedere segnali, per quanto timidi, di una identità di appartenenza a questa città. Il turismo ha riempito le strade di questa città e continua a farlo. Dobbiamo lavorare affinché la nostra città diventi più accogliente, solidale ed esclusiva, più rispettosa dei diritti della persona“.

“Palermo è una città che nel tempo ha dato straordinari esempi di legalità e appartenenza. Noi vogliamo assumerci in pieno le nostre responsabilità, sicuri che i cittadini sapranno apprezzare. Non fateci mancare il vostro suggerimento o il vostro consiglio. Io sono felice di incontrare i palermitani per strada e ognuno di loro ha qualcosa da dirmi. Chiaramente queste cose possiamo farle con il tempo“.““Palermo è una città che nel tempo ha dato straordinari esempi di legalità e appartenenza. Noi vogliamo assumerci in pieno le nostre responsabilità, sicuri che i cittadini sapranno apprezzare. Non fateci mancare il vostro suggerimento o il vostro consiglio. Io sono felice di incontrare i palermitani per strada e ognuno di loro ha qualcosa da dirmi. Chiaramente queste cose possiamo farle con il tempo“.

“Auguro a tutti un Natale sereno, vissuto in famiglia nel segno della solidarietà e della vicinanza e un anno nuovo ricco di soddisfazioni che questa città merita“.