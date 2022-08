Palermo, gran colpo in mediana: ufficiale l’arrivo di Leo Stulac

Il centrocampista sloveno arriva alla corte di Eugenio Corini in prestito con obbligo di riscatto

1' DI LETTURA

PALERMO – Colpo di grandissimo spessore per il Palermo che si aggiudica le prestazioni del centrocampista sloveno Leo Stulac. Il classe 1994, che arriva dall’Empoli in prestito con obbligo di riscatto, vanta più di ottanta presenze in Serie B e 49 presenze in Serie A con le maglie di Empoli, Venezia e Parma e va ad accrescere notevolmente il tasso tecnico della mediana di mister Corini.



“Il Palermo FC – si legge nell’annuncio ufficiale del club rosanero – comunica di aver acquisito dall’Empoli FC le prestazioni sportive di Leo Stulac.

Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato.

A Leo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.