Grave incidente in moto all’Addaura: un ragazzo in prognosi riservata

Un 26enne è finito contro una cabina Enel

PALERMO – Ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro una cabina dell’Enel. E’ successo all’Addaura, dove è rimasto gravemente ferito W.A, un ragazzo palermitano di 26 anni.

La dinamica

In base a quanto è stato ricostruito dalla polizia municipale intervenuta sul posto, il giovane stava percorrendo il lungomare Cristoforo Colombo in sella alla sua Xcape, quando per cause ancora da accertare è uscito di strada, finendo contro un muro.

Grave incidente in moto all’Addaura: i soccorsi

L’impatto si è rivelato violentissimo, il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul logo dell’incidente è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 26enne in ospedale, con codice rosso. E’ stato ricoverato a Villa Sofia ed è in prognosi riservata. Gli agenti dell’Infortunistica hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Incidente anche in viale Campania

Un altro incidente si è verificato in viale Campania, nei pressi di un distributore di benzina. In questo caso sono rimasti coinvolti una minicar guidata da una ragazza e un uomo che si trovava su uno scooter. Quest’ultimo ha avuto la peggio: è stato soccorso dai sanitari del 118 è trasferito in ospedale per accertamenti. In corso le indagini della polizia municipale per stabilire le responsabilità.

Il bimbo investito a Trabia

Numerosi gli incidenti registrati nelle ultime settimane a Palermo e in provincia. Tra i più recenti, quello in cui è rimasto coinvolto un bambino di sette anni a Trabia. Il piccolo stava giocando vicino alla sua abitazione quando è stato investito da un mezzo pesante. Era stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove ha risposto bene alle terapie. Dopo due giorni di coma farmacologico, le sue condizioni sono nettamente migliorate ed è stato estubato. Tutta la comunità ha accolto la notizia con gioia.