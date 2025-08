Grave incidente in via Leopardi: 27enne in prognosi riservata

L'auto e la moto sono finite su quattro veicoli parcheggiati

PALERMO – Grave incidente nella notte in pieno centro a Palermo. Un’auto e una moto si sono scontrate in via Gioacchino di Marzo, all’incrocio con via Leopardi. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito P.G, un ragazzo di 27 anni che era in sella a una Royal Enfield.

Danni a quattro auto parcheggiate

L’impatto è avvenuto con un Hyundai ix20 guidata da un 24enne, anche lui finito in ospedale, ma con ferite più lievi. I due mezzi, in seguito allo schianto, sono finiti contro quattro auto parcheggiate. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi a Villa Sofia.

Grave incidente in via Leopardi: i soccorsi e i rilievi

Il motociclista è stato ricoverato al Trauma center ed è in prognosi riservata. Sul luogo dello scontro anche gli agenti della polizia municipale che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada al traffico e hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

In base a una prima ricostruzione, l’incidente in via Leopardi sarebbe stato provocato da una precedenza non rispettata, ma tutte le verifiche sono in corso.

Sono stati estrapolati i video delle telecamere della zona per stabilire le responsabilità e sia il motociclista che l’automobilista, sono stati sottoposti ad alcol test e drug test per accertare le loro condizioni psicofisiche al momento dello scontro.

