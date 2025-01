Due gravi incidenti a Palermo: clochard investito, donna in bici contro un bus

I soccorsi in piazza Niscemi e piazza Pallavicino

PALERMO – Nel giro di poche ore due gravissimi incidenti si sono verificati a Palermo. Il primo in piazza Niscemi, dove un uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava. Si tratta di un senzatetto di 57 anni che da tempo ha creato il suo giaciglio nelle vicinanze della villa.

L’uomo travolto da una Citroene C1

A investirlo è stata una donna di 56 anni, C.T, che era alla guida di una Citroen C1. L’impatto si è rivelato molto violento, l’uomo è caduto sull’asfalto e ha battuto la testa. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trovato sanguinante. L’hanno trasportato a Villa Sofia in codice rosso: è stato ricoverato al Trauma center.

Una 64enne in gravi condizioni

Nello stesso ospedale si trova A.A, di 64 anni, rimasta gravemente ferita in un altro incidente, avvenuto in questo caso in piazza Pallavicino. La donna si trovava sulla sua bicicletta quando è avvenuto uno scontro violentissimo con un autobus dell’Amat. E’ stata sbalzata dalla sella ed è finita per terra. Anche lei è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso.

Le indagini

Su entrambi gli incidenti sono in corso gli accertamenti dell’Infortunistica della polizia municipale, gli agenti hanno infatti eseguito i rilievi per ricostruire le dinamiche e stabilire le responsabilità. Due giorni fa un’altra donna, una 54enne palermitana, era rimasta gravemente ferita in un incidente al Foro Italico, all’altezza di Porta Felice in direzione di via Messina Marine.