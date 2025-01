Palermo, incidente al Foro Italico: una donna è in prognosi riservata

Scontro tra una Fiat Panda e uno scooter

PALERMO – Erano all’altezza di Porta Felice quando i due mezzi si sono affiancati, provocando l’impatto. Grave incidente stradale al Foro Italico, ieri 27 gennaio, pochi metri dopo il curvone della Cala in direzione via Messina Marine, dove una donna di 54 anni è rimasta ferita.

E’ in prognosi riservata

Sono rimasti coinvolti un uomo a bordo di una Fiat Panda e D.S, una 54enne che guidava un Piaggio Liberty: è stata sbalzata dalla sella ed è finita violentemente sull’asfalto, battendo la testa. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i snaitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale in codice rosso.

Per lei è stato necessario il ricovero ed è in prognosi riservata al Civico. Illeso il conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi, si sono registrati forti rallentamenti al traffico.

Non solo il grave incidente al Foro Italico

Soltanto pochi giorni fa altri due gravi incidenti si sono verificati nel capoluogo siciliano. Nel primo caso è rimasto ferito un uomo che si trovava su uno scooter: la ruota anteriore del mezzo è finita su una buca in via Boris Giuliano.

L’incidente a Mondello

Il settantenne è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. A Mondello, precisamente in via Mattei, una donna ha perso il controllo della sua Fiat Panda che è finita contro un mezzo in sosta e si è poi ribaltata.