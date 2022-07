Palermo, i calciatori si radunano per il ritiro precampionato – FOTO

I giocatori si recano in hotel, lunedì 11 luglio la prima seduta di allenamento

1' DI LETTURA

PALERMO – Comincia la stagione del Palermo. A partire da oggi 10 luglio, la squadra guidata dal tecnico Silvio Baldini si raduna all’hotel Casena dei Colli in vista del ritiro estivo precampionato. La preparazione si terrà a porte chiuse al “Tenente Onorato” di Boccadifalco e gli allenamenti, che si svolgeranno la mattina presto e il tardo pomeriggio, termineranno il 30 luglio. Il giorno dopo, esordio al “Barbera” per i rosanero contro la Reggiana, nel turno preliminare di Coppa Italia.

Nel ritiro cittadino, la base di calciatori e staff del cub rosanero sarà l’albergo in via Villa Rosato. Dall’hotel la squadra raggiugnerà il campo di allenamento in pullman. Pochi istanti fa, intanto, sono arrivati i primi calciatori che prenderanno parte alla preparazione atletica e tecnico-tattica della compagine guidata dall’allenatore toscano. In alto, la foto che ritrae Massolo, Felici e Soleri che raggiungono il Casena dei Colli. Tra i primi a giungere in hotel anche il mister Silvio Baldini e i difensori Giron e Buttaro.

I CONVOCATI

Questi i convocati attuali della squadra rosanero in vista del primo allenamento in programma lunedì 11 luglio.

Portieri: Massolo, Grotta.

Difensori: Accardi, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Marong, Peretti, Somma.

Centrocampisti: Broh, Dall’Oglio, Damiani, De Rose, Luperini, Valente.

Attaccanti: Felici, Fella, Silipo, Soleri.

Alle ore 12:00 di lunedì, dopo la prima seduta, presso la sala stampa del “Renzo Barbera” l’allenatore Silvio Baldini parlerà in conferenza stampa.