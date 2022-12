Palermo, 23 partenti per la sfida contro la SPAL

Sono ventitré i giocatori che partiranno alla volta di Ferrara per il prossimo incontro di campionato

PALERMO – Il Palermo ha diramato la lista dei calciatori partenti scelto da Eugenio Corini per la sfida di domenica 11 dicembre, calcio d’inizio alle ore 15:00, contro la SPAL. Sono ventitré i giocatori rosanero che si recheranno alla volta di Ferrara in vista del match, non saranno invece della sfida Crivello, Doda, Buttaro ed Elia infortunati nonché Peretti e Lancini per scelta tecnica.

Di seguito la lista dei convocati:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

4 Accardi

5 Gomes

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

34 Devetak

37 Mateju

48 Bettella