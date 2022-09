Palermo, i convocati di Eugenio Corini per il Genoa

I giocatori a disposizione dell'allenatore rosanero per la sfida di domani sera allo stadio "Renzo Barbera"

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo ha diramato i convocati del tecnico Eugenio Corini per la sfida di domani contro il Genoa, calcio d’inizio alle ore 20:30.

Tra la lista dei giocatori a disposizione per la gara del “Renzo Barbera” anche Roberto Crivello, escluso per scelta tecnica dai convocati della trasferta di Reggio Calabria contro la Reggina. Assenti, invece, lo squalificato Bettella e gli infortunati Broh, Accardi e Devetak, quest’ultimo clinicamente recuperato ma in fase di riatletizzazione, nonché Doda e Peretti fuori lista per scelta tecnica.

Di seguito i convocati di Eugenio Corini:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

5 Gomes

6 Crivello

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

15 Marconi

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

37 Mateju

77 Elia

79 Lancini