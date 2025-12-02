Palermo, i pazienti diabetici protestano contro lo spostamento reparto

Il presidente dell'associazione Castelli: "Scelta frettolosa"

PALERMO – Diabetici palermitani sul piede di guerra. Contestano la scelta dell’azienda sanitaria del Policlinico di Palermo di trasferire il reparto di diabetologia-endocrinologia malgrado dei soli 14 posti letto complessivi, 12 si trovano proprio nel reparto del Policlinico e 2 a Partinico.

“Quel reparto per i pazienti diabetici è un punto di riferimento – dice Michele Girone presidente dell’associazione di volontariato Vincenzo Castelli che offre sostegno ai malati a Palermo e provincia – Secondo noi quella di spostare il reparto è stata una scelta frettolosa e che non risponde alle esigenze dei circa 700 pazienti che vengono seguiti nel reparto. Una scelta che ha spiazzato tutti compreso i medici che si ritrovano a dover convivere in un reparto dove sono seguiti pazienti con diverse patologie. La paura e che quel reparto davvero prezioso per i pazienti una volta spostato venga soppresso. Anche perché sappiamo bene come si svolgono i lavori in Sicilia. I sei mesi diventano anche anni”.

I pazienti si sono rivolti all’assessore regionale alla Sanità senza ottenere risultati. È stato deciso di trasferire, da parte della direzione sanitaria, l’intero reparto di endocrinologia e diabetologia del primo piano del plesso 2 dell’ospedale direttamente nel reparto di gastroenterologia per poter fare posto al reparto di medicina e chirurgia e accettazione e urgenza.

“Questa rimodulazione ha carattere di temporaneità e si rende obbligatoria come già si è verificato per altre unità operative alla luce dei lavori strutturali dei cantieri attualmente presenti in azienda relativi al Pnrr e alla sicurezza antincendio – dicono dall’azienda sanitaria – Tutte le attività verranno mantenute. I posti letto resteranno all’interno del dipartimento di medicina”.