Palermo, i sindacati: dissesto evitato, aumenterà tassa di soggiorno

Incontro al Comune tra Cgil, Cisl, Uil e l'assessore al Bilancio Dario Falzone

Incontro al Comune tra Cgil, Cisl, Uil e l’assessore al Bilancio Dario Falzone e il segretario generale Raimondo Liotta sull’accordo Stato-Comune e sul piano di riequilibrio. Un confronto ritenuto dai sindacati “interlocutorio, su dati ancora parziali”.

“L’amministrazione deve completare il piano di riequilibrio, ci rivedremo presto con ulteriori dati da esaminare. Intanto prendiamo atto che lo spettro del dissesto si è allontanato, così ci ha detto l’amministrazione – dicono il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario Uil Sicilia e Area Vasta Ignazio Baudo – Abituati a manovre lacrime e sangue, è un risultato importante sapere che da parte della nuova amministrazione non ci saranno ulteriori tasse per i cittadini, se non l’aumento della tassa di soggiorno, e nessun impatto sulle partecipate, per le quali sollecitiamo le nomine. Restiamo in attesa di conoscere nei particolari a quanto ammonta il disequilibrio, che l’amministrazione non è stata in grado di quantificare. Abbiamo inoltre chiesto di dare stabilità all’interlocuzione con l’amministrazione comunale sia sul piano di riequilibrio, che sulle partecipate e sul Pnrr”.

L’assessore Falzone ha illustrato ieri pomeriggio ai segretari di Cgil, Cisl, Uil i particolari dell’accordo sottoscritto il 21 gennaio scorso, sulla base del quale lo Stato corrisponderà al Comune di Palermo circa 180 milioni di euro in vent’anni. “Effettivamente si tratta di una cifra inferiore, il 75 per cento dei 180 milioni – rendono noto i sindacati – perché la norma prevede che il 25 per cento del contributo derivi dallo stesso ente che compartecipa al reperimento di risorse, dando prova di un impegno nell’opera di risanamento. Inoltre, poiché il patto avrebbe dovuto essere siglato entro la fine del 2022, una cifra pari a 8 milioni, relativa alla prima annualità, sarà recuperata alla fine”.

Nell’ambito delle attività previste dall’accordo Comune-Stato, Cgil, Cisl, Uil Palermo hanno appreso che scatterà da parte dell’amministrazione comunale l’assunzione di 20 unità di personale a tempo determinato. “Personale – così è stato illustrato ai sindacati – che dovrà supportare la capacità di riscossione del Comune di Palermo che, a differenza delle città di Torino e Napoli, che hanno attinto a 1 miliardo di euro per risanare i loro debiti, non deve risanare i conti ma ha difficoltà nella riscossione dei crediti”.

Salirà l’imposta di soggiorno

“Per quanto riguarda le misure in lavorazione, ci è stato ribadito che non si parla di incrementi della tassazione. La scelta è di chiedere i soldi a chi non paga, prima di fare pagare chi già paga. Tra le misure, certamente ci sarà l’aumento della tassa di soggiorno, che nella nostra città è rimasta indietro del 30 per cento rispetto ad altre grandi città. Ma abbiamo puntualizzato che occorre offrire ai turisti i servizi che attualmente sono carenti e che altrove trovano, a partire dalla pulizia delle strade”.

Lo dicono Cgil, Cisl, Uil dopo l’incontro al Comune di Palermo con l’assessore al Bilancio Dario Falzone e il segretario generale Raimondo Liotta sull’accordo Stato-Comune e sul piano di riequilibrio. I sindacati hanno manifestato preoccupazione sul fatto che “l’aumento generalizzato dei costi e l’aumento dell’indice povertà della gente stanno procedendo a ritmi allarmanti”.

Cgil Cisl Uil hanno anche puntualizzato che il rapporto tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione comunale è proceduto finora a singhiozzo, sulla base delle richieste di convocazione su singoli argomenti: “Per noi sarebbe importante un rapporto strutturale con sindaco e assessori. Dopodiché restiamo in attesa di una nuova e tempestiva convocazione da parte dell’amministrazione”.