Palermo, i turisti affollano la città: “Strutture ricettive piene a capodanno”

La Gesap, società che gestisce l'aeroporto, vedrà transitare oltre 127 mila passeggeri in nove giorni

PALERMO – Numeri positivi per il turismo nella città di Palermo. È quanto possono certificare i gestori di strutture ricettive in città. Addirittura, nell’ultima settimana dell’anno per l’hotel Garibladi si registra il tutto esaurito, come dichiarato dal direttore Michele Bellavista. Cosa che, a causa del covid, non si registrava da un paio di anni. Adesso, invece, i turisti ritornano a riempire le città e a trascorrere gli ultimi giorni dell’anno lontano dalla loro tradizionale abitazione.

La settimana di Natale, invece, non sarà però una settimana di tutto esaurito. Ci saranno certamente dei turisti ma “come tradizione le presenze sono meno numerose“ ha dichiarato Nicola Farruggio presidente di Federablerghi Palermo. Anche Farruggio, che ha il polso della situazione per quanto riguarda la città sa che l’ultima settimana dell’anno sarà una settimana con molti turisti. “Palermo per questo ultimo periodo dovrebbe avere le strutture ricettive al completo – ha concluso Farruggio – , anche questo è quello che da operatori preferiamo. I turisti che accoglieremo per la maggior parte arriveranno dall’Europa“.

“Stiamo concludendo una bella stagione con numeri positivi. Avremmo potuto fare certamente meglio se non ci fosse stato il caro biglietti – racconta Bellavista -. Novembre è stato un mese ottimo, dicembre sta andando bene tranne per la settimana di Natale“. La questione caro voli, che nelle ultime settimane ha tenuto banco anche ai vertici della Regione Siciliana fa ancora discutere e Bellavista spiega che “molti tour operator hanno dovuto bocciare la destinazione proprio per questi costi assurdi. Decidono di spegnere la città da fine novembre. Avremmo viaggiato a numeri altissimi, con i turisti che avrebbero affollato la nostra città. I turisti ci aiutano molto, ma noi non facciamo molto per aiutare loro“.

Gli stessi numeri, sempre a Palermo, li registra il B&B Carpediem che ha la struttura completa “per le date del 24, 25 e 26, così come per il 29, 30 e 31 dicembre. Avremmo potuto fare qualcosa in più, ma il caro voli – spiegano dal b&b – ha impedito di lavorare maggiormente e di avere la strutta piena anche in altri giorni“.

I numeri positivi li registra anche la Gesap, la società che gestisce lo scalo aeroportuale del capoluogo siciliano, che dal 24 dicembre all’1 gennaio, quindi per nove giorni, vedrà transitare oltre 127 mila passeggeri con ben 892 voli tra arrivi e partenze. Numeri che fanno il paio con quelli registrati nel mese di novembre con il numero di volti aumentato del 10% toccando quota 3.589 contro i 3.268 del novembre del 2019 e con oltre 458mila passeggeri. Per quanto riguarda il mese di dicembre, invece, le proiezioni di traffico confermano un trend positivo, dove si prevede di raggiungere circa mezzo milione di passeggeri in transito.

Per far sì che questo trend positivo duri più a lungo e nella speranza che il turismo a Palermo venga destagionalizzato è stato presentato, nei giorni scorsi, il progetto “Fly to Palermo winter”, che dal prossimo 10 gennaio permetterà ai turisti, che pernotteranno almeno tre giorni nel capoluogo, di ricevere di una notte gratis in hotel e di usufruire di scontistiche su numerosi servizi.