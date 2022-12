“Fly to Palermo winter”: una notte gratis per i turisti VIDEO

Partirà il 10 gennaio, chi vorrà usufruire delle agevolazioni si dovrà collegare sul sito dell'aeroporto

PALERMO – Una iniziativa, che partita il 10 gennaio e terminerà il 21 marzo, in modo da destagionalizzare il turismo e far sì che la città di Palermo possa accogliere i turisti anche in inverno che, come noto, è un periodo di magra.

L’iniziativa, che prende il nome “Fly to Palermo winter”, nasce dalla sinergia tra il Comune di Palermo, Federalgheri e Gesap (la società che gestisce lo scalo del capoluogo).

“Un modo per destagionalizzare in maniera concerta. Una notte omaggio così come aveva fatto la Regione in post Covid, ma aggiungiamo un paniera di servizi accessori grazie alla partnership tra pubblico e privato“. Ad annunciarlo è Sabrina Figuccia, assessore al turismo del comune di Palermo.

“Serve per smuovere un periodo di bassa stagione. Dal 10 gennaio al 21 marzo che, solitamente, è un periodo di magra per le presenze. Cerchiamo di contribuire con altre offerte che la città offre. Una notte la offriranno gli albergatori“. Spiega Nicola Farruggio presidente di Federalberghi Palermo.

“Ripetiamo con molto piacere questa iniziativa mettendo a disposizione il nostro sito, lì ci sarà la lista degli alberghi aderenti e sarà trasportato sulla pagina della struttura che ha scelto e da lì inizia la sua transazione“. Dichiara Natale Chieppa, direttore generale della Gesap

Ai turisti che arriveranno all’aeroporto Falcone e Borsellino per ogni tre notti di pernottamento ne sarà regalata una, ma non solo. Potranno usufruire di servizi accessori come: sconti riservati per i tour su Citysightseeing, agevolazioni sui servizi di taxi e NCC, proposte gastronomiche scontate in diversi ristoranti, sconti nelle piccole botteghe, agevolazioni nel mondo dello sport, offerte riservate nel settore benessere e pacchetti dedicati alla visita dei principali luoghi culturali palermitani gestiti da Coopculture.

Per aderire sarà necessario collegarsi sul sito dell’aeroporto di Palermo ed inserire il numero della carta di imbarco.

L’assessore Figuccia, così come Nicola Farruggio e Natale Chieppa sono ben consoni che ad oggi c’è anche il problema del caro voli: “Saremo al fianco della Regione per qualsiasi iniziativa – ha annunciato l’assessore – a tutela di un patrimonio come il turismo “.