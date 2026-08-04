Palermo, i vertici del Mpa: “Lentini è fuori dal movimento”

La nota congiunta del coordinamento cittadino degli autonomisti

PALERMO – “Totò Lentini è fuori dal Mpa e per sempre”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i componenti del coordinamento del Mpa di Palermo: Fabio Ferranti, Riccardo Oddo e Riccardo Vinciguerra.

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“Vent’anni fa fu eletto per la prima volta all’Ars nel neonato Movimento. Dopo l’ennesimo cambio di casacca, era stato riaccolto con amicizia e generosità, ma come sempre nella vigilia elettorale sta cercando fortuna dove pensa di poterla spuntare, incurante del sentimento di sfiducia di chi conosce la sua storica infedeltà”.

Sullo sfondo ci sono le dimissioni di Lentini da amministratore unico di Palermo Energia, dopo la mancata approvazione del bilancio da parte del socio unico, lo scontro con il sindaco Lagalla e i rumors di un suo imminente passaggio a Sud chiama Nord di Cateno De Luca.