Palermo, al via iDesign: dal 20 ottobre mostre, talk e convegni

Si tratta della design week più longeva del sud Italia

PALERMO – Il 20 ottobre inizia iDesign, la design week più longeva del sud Italia. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si terrà a Palermo fino al 29 ottobre. Ingresso gratuito a tutte le iniziative.

In programma mostre, inaugurazioni e talk

La rassegna, fondata e diretta da Daniela Brignone, affronta il binomio Inside/outside con i suoi confini, i labili margini del ‘dentro’ e del ‘fuori’. Sono diversi gli eventi in programma, in diversi luoghi della città di Palermo.

Grazie alla collaborazione con Confcommercio Palermo, presieduta da Patrizia Di Dio, nasce un’iniziativa volta a mettere in rete e a far conoscere una selezione di negozi storici della città di Palermo, visualizzabile su una mappa, contrassegnata da una vetrofania dedicata all’immagine di iDesign 2023. Ogni esercizio esporrà materiali storici originali dell’attività, farà visitare la propria sede e illustrerà ai visitatori aneddoti e la storia non solo dell’attività, ma anche di chi l’ha fondata.