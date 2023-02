Palermo, il 30 giugno torna “Radio Italia live, il Concerto”

L'evento live torna al Foro italico

2' DI LETTURA

PALERMO – “Radio Italia live il Concerto” torna a Palermo: l’appuntamento è venerdì 30 giugno 2023 al Foro Italico. Per il più grande evento gratuito di musica live in Italia, la data siciliana si aggiunge a quella di Milano, in programma sabato 20 maggio in Piazza Duomo.

Dal 2012 è l’appuntamento musicale live e gratuito più atteso dell’anno. Così “Radio Italia live il Concerto” torna nel 2023 anche a Palermo, dopo la grande serata tenuta nel 2019: l’evento, organizzato da Radio Italia solomusicaitaliana, si svolgerà quindi venerdì 30 giugno nella suggestiva cornice del Foro Italico.

LEGGI ANCHE: Claudio Baglioni al Velodromo di Palermo per tre date imperdibili

“E’ un grande piacere poter tornare a Palermo con ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ – dichiara Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia – : i ricordi delle precedenti edizioni sono rimasti impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti in questi anni, quindi poter riportare la grande musica italiana dal vivo al Foro Italico è una grande gioia che siamo certi sarà condivisa dal numerosissimo pubblico presente il 30 di giugno. Un ringraziamento particolare al Sindaco Roberto Lagalla e a tutti i suoi collaboratori che hanno agevolato la possibilità di realizzare nuovamente un evento così imponente e impegnativo. Ci vediamo a Palermo alla fine di giugno. Non devono mancare le arancine!”.

“Come hanno dimostrato gli spettacoli e i concerti della scorsa estate e la loro grande partecipazione di pubblico” ha detto il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla aggiungendo: “Palermo ha voglia di grandi eventi e il ritorno del ‘Radio Italia Live – Il Concerto’ al Foro Italico, il prossimo 30 giugno, è una bellissima notizia per la città. Negli ultimi mesi il canale aperto tra l’amministrazione e Radio Italia ha prodotto proficue interlocuzioni che hanno portato all’organizzazione di questo grande appuntamento musicale a livello nazionale che porterà sul palco del Foro Italico alcuni tra i principali artisti del panorama della musica italiana”.

Per il sindaco “anche l’annuncio delle tre date di ottobre al Velodromo, dove si esibirà Claudio Baglioni, testimonia l’impegno che l’Amministrazione sta mettendo in campo per restituire alla città gli importanti spettacoli e artisti che merita, mettendo a disposizione spazi e strutture chiusi per troppi anni agli spettacoli”.

Le reazioni

“Esprimo grande soddisfazione per il ritorno del concertone di Radio Italia, Palermo torna ad essere attrattiva per i grandi eventi e per gli artisti di fama, anche da questo passa il rilancio della città. Il 30 giugno Palermo tornerà ad essere la capitale della musica italiana. Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera, la conferma giunta ieri con il Velodromo di Palermo che ospiterà ben tre concerti del tour di Claudio Baglioni e adesso questa bella notizia. Tutto ciò conferma ancora una volta le grandi potenzialità della nostra città. Palermo, dopo anni di vuoto, si candida a diventare in poco tempo capitale dei grandi eventi nazionali e internazionali, certi che anche da questo passa la rinascita culturale e lo sviluppo economico del territorio”. Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della DC in Consiglio comunale.