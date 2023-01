Palermo, il City Group a Torretta: il Centro Sportivo prende forma VIDEO

Gli ultimi aggiornamenti dalla futura casa del Palermo

1' DI LETTURA

PALERMO – Una delegazione del City Football Group ha fatto visita a Torretta, in provincia di Palermo, nella località dove nascerà il Centro Sportivo del club rosanero. In una clip pubblicata sui canali social della società del capoluogo siciliano, viene mostrato l’avanzamento dei lavori nella costruzione della futura casa del Palermo.

“Filo d’erba dopo filo d’erba, il Centro Sportivo di Torretta prosegue spedito verso la sua nascita. Ieri i dirigenti di City Football Group sono venuti a trovarci per seguire l’avanzamento dei lavori: gettate le fondamenta del corpo atleti, livellate le quote dei campi di calcio, tutto pronto per i muri e i solai e gli impianti di drenaggio delle acque”, si legge su Instagram. Di seguito, il video in questione.