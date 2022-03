Palermo, il Civico stabilizza 61 operatori socio sanitari precari

La notizia riportata nell'albo pretorio del sito dell'azienda sanitaria del capoluogo

PALERMO – Dal prossimo primo aprile 61 operatori socio-sanitari dell’Arnas ‘Civico Di Cristina Benfratelli’ di Palermo saranno stabilizzati con contratti a tempo indeterminato. Lo si legge nella sezione “Albo pretorio – delibere” dell’azienda sanitaria del capoluogo. Nell’agosto del 2020 era stato indetto un avviso pubblico che prevedeva per 20 posti da ricoprire di operatore socio assistenziale. Ma in dotazione attualmente i posti vacanti sono 170, per questa ragione è stato deciso di scorrere tutta la graduatoria, formata da 61 candidati idonei, tutti già in servizio all’Arnas con contratti di collaborazione o libero professionali, ad eccezione di una persona che non lavora in azienda.