Palermo, il Comune avvia l’iter per la spedizione della carta solidale

Saranno 21mila i beneficiari residenti nel capoluogo siciliano

1' DI LETTURA

PALERMO – E’ stata definita al Comune di Palermo la procedura di affidamento per la spedizione e la prossima settimana saranno inviate le comunicazioni con le istruzioni sul ritiro negli uffici postali preposti della carta solidale per acquisti di beni di prima necessità rivolta ai 21 mila beneficiari residenti nel capoluogo regionale.

La misura, prevista dal Governo con il coinvolgimento degli Enti locali, è stata istituita, nello stato di previsione del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, grazie a un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

“Il Comune – dichiara l’assessore alle Attività sociali Rosi Pennino – ha effettuato la verifica nei tempi previsti dal Decreto del Governo di un elenco di ben 21 mila utenti aventi diritto, validato dall’Inps, dando un segnale forte di efficienza e immediatezza a dispetto di un contesto, a livello nazionale, molto disomogeneo. L’elenco dei beneficiari, per ovvi motivi di privacy, non può essere pubblicato, per cui, chiunque avesse bisogno di ricevere informazioni, anche solo per sapere se è in elenco, può rivolgersi agli otto Servizi sociali territoriali. Ringrazio gli uffici dell’assessorato alle attività sociali e tutto il personale che ha lavorato duramente per il raggiungimento in tempi brevi di questo importante obiettivo”.