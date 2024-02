Palermo, il Comune cerca assistenti scolastici per i bimbi disabili

Le candidature possono essere presentate online entro il 3 marzo

PALERMO – Nuovo avviso del Comune di Palermo per reperire operatori per l’assistenza specialistica ai minori disabili gravi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Lo ha curato l’assessorato all’Istruzione. L’obiettivo è formare una graduatoria di operatore specializzato (profilo A) da utilizzare per l’anno scolastico in corso. All’avviso possono partecipare i professionisti non inseriti nella graduatoria triennale dei precedente avviso del 27 luglio 2022 e nelle graduatorie degli avvisi del 22 giugno e 18 ottobre dell’anno passato. Le candidature possono essere presentate online accedendo ad un link che sarà attivo fino alla mezzanotte del prossimo 3 marzo a questa pagina.

I bimbi senza assistenza nelle scuole palermitane sono 90. Ne beneficiano, già dall’inizio dell’anno, 1.875 minorenni. Il servizio per l’anno scolastico costerà al Comune sette milioni e mezzo. “La copertura del servizio pari al 95 per cento è la testimonianza dell’impegno che l’amministrazione comunale ha messo in campo per non lasciare da soli i minori con disabilità. La tempestività dimostrata dagli uffici dell’Area istruzione nel pubblicare l’avviso, che ha l’obiettivo di colmare i vuoti lasciati dagli assistenti professionisti che hanno deciso di abbandonare l’incarico, segue la logica di non permettere che ci siano periodi di scopertura del servizio”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo.